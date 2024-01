DIRETTA VIDEO - Napoli-Salernitana, formazioni ufficiali: Gaetano e Simeone titolari

Napoli Salernitana Tv - Napoli Salernitana Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 20a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo nel Derby contro la Salernitana di Inzaghi. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Napoli Salernitana Tv - La partita di campionato della 20esima giornata del calendario di Serie A che si giocherà allo stadio Maradona.

Napoli Salernitana in diretta con la cronaca della partita di Serie A. Segui il live della gara con la 20esima giornata di campionato che vede affrontarsi due squadre che si giocano tanto per la stagione. La partita di campionato si giocherà alle ore 15:00.

14.05 - A disposizione di Mazzarri: Idasiak, Contini, Zanoli, D’Avino, Ostigard, Demme, Gioielli, Lindstrom, Raspadori.

A disposizione di Inzaghi: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Pierozzi, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Stewart.

14.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Gaetano, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Sambia, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . Allenatore: F.Inzaghi.

13.50 - Zielinski out con la Salernitana per un affaticamento.

13.45 - Salernitana che giocherà il derby con la maglia granata.

13.40 - Napoli che giocherà con la maglia azzurra.

11:30 - Napoli-Salernitana formazioni, le ultimissime da Sky: Simeone e Gaetano dal 1'! Mazzarri ha scelto il modulo

11:18 - Napoli-Salernitana, i convocati di Mazzarri: in lista anche due Primavera, prima volta per Gioielli!

11:00 - Il Mattino choc - Ritorno Rudi Garcia da non scartare in questo momento dopo il 'no' di Conte

Napoli Salernitana 2023/24: in diretta su Calcio Napoli 24

13/01/2024 sabato ore 15:00 Napoli Salernitana

