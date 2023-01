Spalletti in conferenza: "Con la Roma uno scontro diretto, nessuno deve avere un comportamento più leggero. Mourinho mi ha fatto rimanere male, su Totti..."

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della partita anche sulle condizioni di alcuni giocatori in dubbio. La conferenza inizierà alle ore 15:00.

Dal Konami Training Center di Castel Volturno, alla vigilia di Napoli Roma parla in conferenza Spalletti per il Napoli. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti:

"In pochissime cose questa partita è diversa dalle altre. Qualsiasi partita divena difficile, questa magari qualcosa di più per quanto riguarda il discorso del condominio che avevamo fatto tempo fa. Diventa uno scontro diretto questo con la Roma. Sarà una partita tutta da gustare dal punto di vista tattico, dello scontro dei giocatori e tanto altro. Tre punti sono sempre importanti.

Il Napoli è un ciclista che sa di doversi confrontare con altri ciclisti altrettanto forti o anche più forti nel percorso del viaggio. Bisogna restare sempre dritti sui pedali, mai seduti, perché seduti si spinge meno. Bisogna pedalare forte in questo girone di ritorno. Articolo di Dotto? Non ho avuto modo di leggerlo, però mi fa piacere e lo leggerò.

Con 12 punti di vantaggio sulla seconda l'allenatore dice bravi ai giocatori per l'ultima partita vinta. Abbiamo vinto a Salerno in una situazione non facile e in un Derby, l'abbiamo visto nei risultati passati loro e di noi contro loro. I risultati degli altri non dipendono da noi, il nostro comportamento deve essere sempre lo stesso, fatto di grandi partite e comportamenti umili. Bisogna stare attenti e fare sempre un passo alla volta, concentrandosi su quello che è il comportamento e la postura. Bisogna togliere il fascino della meta e pensare al lavoro quotidiano, senza andare a guardare troppo distante. Nessuno deve avere un comportamento più leggero, dobbiamo fare buon calcio.

Mi aspetto una Roma che ha dentro grandi calciatori e un allenatore molto pratico e concreto, che riesce bene a far capire ai suoi giocatori quali devono essere i comportamenti dentro la partita. Hanno calciatori di gamba, non bisogna mai pensare quello che può essere 'abbiamo la partita in pugno'. Loro hanno giocatori come Dybala che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra, sanno attaccare bene gli spazi. Bisogna sempre trovare il modo di fare la partita ed essere in ordine.

Non posso sapere a quanto sarà la quota scudetto, è un conto che non so fare perché non ero bravo in matematica a scuola. So fare dei conti più semplici, che se si vince la prossima partita siamo a 53. Facciamo sempre minutaggio di tutti i giocatori, quelli che non hanno giocato devono andare più forte. Si fa fare una partita con la Primavera anche in inferiorità numerica per andare più forte. Anche se sono giocatori di meno qualità, sono sempre giocatori del Napoli della Primavera che stanno facendo bene e sono allenati al meglio.

La Roma è una squadra allenata molto bene e forte fisicamente, il loro allenatore è pragmatico ed esperto. Vince le partite anche sfruttando al meglio i calci piazzati. Noi conosciamo le loro caratteristiche, dobbiamo essere bravi a mettere nella partita le nostre qualità.

Se Totti ha piacere di riparlare con me è lo stesso per me, può essere solo un grande piacere riparlare con Francesco.

E' semplicissimo agire sulla testa dei miei ragazzi, sanno benissimo come si fa ad essere concentrati per la partita. Rimetteranno i pensieri a posto quando vedranno la Roma e Mourinho di fronte. Se non diventi top subito per affrontarli avverti i problemi. Se non rimani in ordine e perdi troppo palloni poi per riconquistarla aumenterebbero le corse.

Si prende atto del percorso fatto, non non ci ritenevamo inferiori a nessuno a inizio anno come ci mettevano le griglie. Abbiamo lavorato per migliorare come squadra, la società è stata la prima a lavorare per soddisfare il lavoro dei tifosi del Napoli. Dobbiamo fare per bene passo dopo passo questo viaggio, senza essere distratti dai panorami. Meglio non farsi distrarre dai grandi e bei panorami, che poi si rischia di inciampare rompendosi anca, clavicola ecc.

Rrahmani e Lobotka sono migliorati, Lozano e Politano hanno fatto quello che dovevano fare. Zielinski ha fatto tutto sempre bene allo stesso modo, Elmas ha ritrovato la sua qualità e ci può far comodo sempre in qualsiasi partita. Sono contento di questi giocatori.

Gollini è un portiere molto forte e ha avuto un momento di flessione, da titolarissimo lanciato per grandi squadre si è ritrovato anche a doversi sedere in panchina. Ora deve ritrovare la sua tranqullità e la sua forza. E' davvero un portiere forte da un punto di vista fisico e tecnico, è molto agile e siamo contenti.

Voglio fare gli auguri a Mourinho in ritardo per i suoi 60 anni, ci sono rimasto male che non mi ha invitato, sarà per la prossima volta. Mi sarei presentato con piacere e un regalo. E' un che alza il livello del calcio Mondiale. Bravo Mou, complimenti e auguri".