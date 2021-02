DIRETTA - Napoli-Juve, formazioni ufficiali: Gattuso a 4 punte, Pirlo sorprende con Bernardeschi

Napoli-Juventus - Diretta Napoli Juve Serie A. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 22a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Juve si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione.

17.15 - Tutto confermato per Gattuso: assetto molto offensivo con quattro attaccanti. Poi scelte un po' obbligate in difesa.

17.00 - Panchina della Juventus con: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, McKennie, Fagioli, Kulusevski, Peeters.

16. 58 - FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI - (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen

16.50 - FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS - (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Morata

16.45 - Da poco sono arrivati allo stadio sia il pullman della Juventus che del Napoli.

16.30 - A centrocampo una coppia che poche volte ha giocato insieme dal primo minuto, forse più a gara in corso: Bakayoko-Zielinski. Ma siamo in attesa delle formazioni ufficiali.

16.15 - Gattuso potrebbe tornare al 4-2-3-1 con la presenza importante di Osimhen dal 1' e Insigne sottopunta, con Politano e Lozano ai suoi lati.

