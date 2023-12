DIRETTA VIDEO - Napoli-Frosinone Coppa Italia: live dall'esterno del Maradona col pre-partita

Napoli Frosinone Tv - Napoli Frosinone Coppa Italia, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il turno degli Ottavi di Finale di Coppa Italia per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro il Frosinone di Di Francesco. Il Napoli vuole provare a passare il turno, dove poi affronterà una tra Juve e Salernitana. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO Napoli Frosinone Coppa Italia

Napoli Frosinone Coppa Italia Tv - La partita degli Ottavi di Finale che si giocherà allo stadio Maradona.

Napoli Frosinone Coppa Italia: diretta testuale

19.30 - Napoli e Frosinone si sono affrontate in Coppa Italia in una sola occasione finora: il 19 agosto 2006 ebbero la meglio i partenopei con un punteggio di 3-1

19.20 - In questo match di Coppa Italia il tecnico Mazzarri potrebbe concedere una chance a diversi uomini che hanno avuto sin qui poco spazio: a partire da Gollini, Zanoli e Gaetano, per finire con Lindstrom e Simeone

Napoli Frosinone Coppa Italia in diretta con la cronaca della partita degli Ottavi Finale di Coppa Italia. Segui il live della gara con un match chiave e decisivo che riguarda uno scontro secco che giocheranno le due squadre per la prossima partita, dove chi vincerà andrà ad affrontare al prossimo turno dei Quarti di Finale una tra Juventus e Salernitana. La partita di Coppa Italia si giocherà alle ore 21:00 allo Stadio Maradona.

19/12/2023 martedì ore 21:00 Napoli Frosinone Coppa Italia

Napoli Frosinone Coppa Italia dove vederla Tv e streaming?

Napoli Frosinone Coppa Italia 2023/24: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Frosinone Coppa Italia in diretta su CN24.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.