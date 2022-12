DIRETTA VIDEO - Napoli-Crystal Palace: squadre in campo per il riscaldamento

Napoli-Crystal Palace Tv - Napoli-Crystal Palace amichevole, diretta gratis anche su CalcioNapoli24.it. la partita amichevole in vista della ripresa della stagione. Scende in campo la squadra di Spalletti nel ritiro in Turchia con la partita amichevole Napoli-Crystal Palace. Il match sarà visibile in diretta anche con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Napoli-Crystal Palace | DIRETTA VIDEO

Diretta Napoli-Crystal Palace: cronaca testuale

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Napoli-Crystal Palace, match valido per la gara amichevole in vista della ripresa della Serie A. Il fischio d'inizio della partita Napoli-Crystal Palace è previsto alle ore 16:00 italiane (18 ora locale in Turchia). Di seguito tutti gli aggiornamenti per la partita.

15,27 - Anche il Napoli fa il suo ingresso in campo per il riscaldamento

15,20 - Crystal Palace in campo per il riscaldamento

15,15 - Portieri in campo per il riscaldamento

Le formazioni ufficiali

Crystal Palace - Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Olise, Zaha

Napoli - Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli Crystal Palace Amichevole

Napoli Crystal Palace: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli-Crystal Palace in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Riccardo Catapano.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.