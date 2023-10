Italia - Conferenza Spalletti: segui la diretta

Conferenza Spalletti Italia in diretta con le parole del commissario tecnico della Nazionale. Le parole da ct di Luciano Spalletti che parla in diretta in conferenza stampa pre raduno in vista di Italia Malta di sabato 14 ottobre.

Italia: conferenza Spalletti pre raduno

Ultime notizie - Queste le parole di Luciano Spalletti che parla in conferenza stampa dalle ore 13:45: