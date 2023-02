DIRETTA VIDEO - Empoli Napoli: pre-partita LIVE con i tifosi napoletani allo stadio Castellani

Empoli Napoli Tv - Empoli Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 24esima giornata da calendario di Serie A con la squadra di Spalletti che andrà a giocare allo stadio Castellani contro l'Empoli. Una partita che lo scorso anno è stata la maledizione per la corsa scudetto, con i toscani che hanno fatto bottino pieno contro gli azzurri lo scorso anno con 6 punti tra andata e ritorno. Ora il Napoli vuole vendicarsi al meglio. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Empoli Napoli | DIRETTA VIDEO

Segui la diretta video dallo stadio Castellani:

Diretta Empoli Napoli Serie A: cronaca testuale

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Empoli Napoli Serie A 2023, partita che sarà il via alla 24a giornata di campionato Serie A, la quinta gara del girone di ritorno. Il fischio d'inizio della partita Empoli Napoli è previsto alle ore 18:00.

Le informazioni per Empoli Napoli Serie A 2023:

Empoli Napoli Serie A

Empoli Napoli 2023: in diretta su Calcio Napoli 24

Empoli Napoli 2023 Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

