Dove vedere Marsiglia-Napoli in streaming e Tv! Inizio ore 21:00

Dove vedere Marsiglia-Napoli? Il ritiro del Napoli calcio 2019 è ormai terminato. La squadra di Ancelotti è tornata a Napoli dopo l'amichevole con il Liverpool di Klopp (vinta 3-0) a Edimburgo. Altro test internazionale, questa volta a Marsiglia contro la squadra francese allo stadio Velodrome, la gara sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport in Pay Per View. Dopo il Marsiglia, il Napoli partirà poi per gli Stati Uniti dove si giocherà contro il Barcellona in una doppia amichevole di prestigio il 7 e il 10 agosto.

4 agosto: Marsiglia-Napoli ore 21:00 al Velodrome di Marsiglia (Sky Sport Pay Per View)

Marsiglia-Napoli Sky - La gara tra Marsiglia e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Serie A. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. L'amichevole Marsiglia-Napoli in esclusiva su Sky Sport Serie A in Pay Per View al costo di 10 euro.

Marsiglia Napoli dove vederla, in streaming

Dove guardare in tv e in streaming Marsiglia Napoli? L'amichevole sarà visibile in streaming su Now Tv o con My Sky, la piattaforma streaming Sky al costo di 10 euro.

