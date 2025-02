DIRETTA VIDEO - Lazio-Napoli: pre-partita LIVE con i tifosi napoletani all'Olimpico

Lazio Napoli, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro la Lazio di Marco Baroni, un match che vale la 25a giornata di campionato. Si giocherà Lazio Napoli che vale sempre punti pesanti per le prime posizioni in classifica di Serie A e la partita sarà anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Lazio Napoli diretta testuale

17.20 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento.

17.10 - PANCHINA LAZIO - A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic, Lazzari.

17.00 - PANCHINA NAPOLI - A disp.: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Politano, Ngonge, Hasa.

16.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

16.45 - A breve usciranno le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici. Carlo Alvino sui social ha anticipato l'impiego di Mazzocchi da titolare.

16.30 - I pullman delle due squadre sono arrivate allo stadio Olimpico.

