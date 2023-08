DIRETTA VIDEO Napoli Sassuolo: debutto al Maradana, novità di formazione per Garcia. Azzurri in arrivo

Napoli Sassuolo Tv - Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 2a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo al Maradona per la partita casalinga del nuovo campionato contro il Sassuolo. Il Napoli vuole continuare a lasciare il segno e portare avanti questa striscia positiva di risultati e conquistare i primi 3 punti davanti ai propri tifosi. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Napoli Sassuolo | DIRETTA VIDEO

Diretta Napoli Sassuolo Serie A: cronaca testuale

19:02 - Il Napoli sta arrivando in questi minuti allo stadio

18:55 - Si attende l'arrivo delle squadra allo stadio Maradona

Tutto pronto per il debutto al Maradona. Sky anticipa la formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli Sassuolo 2024 Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

