DIRETTA VIDEO - Braga, conferenza Artur Jorge: "Vogliamo scrivere la storia del club e passare il turno, per noi è una finale. Loro vengono da 4 sconfitte"

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Artur Jorge e André Horta alla vigilia di Napoli Braga. Con l'allenatore del Braga che parla anche André Horta.

Conferenza stampa Artur Jorge Napoli Braga

Conferenza stampa Artur Jorge Napoli-Braga

Ultima partita di girone di Champions League per il Napoli contro il Braga. Ottavi di Finale, si sfidano per questo traguardo Napoli e Braga e alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa Artur Jorge con André Horta del club portoghese per presentare Napoli Braga. Tutto in diretta gratis alle ore 18:15 sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Prende parole mister Artur Jorge:

"Vogliamo assolutamente giocare un buon calcio domani, stiamo affrontando 3 squadre molto forti e avremmo fatto di tutto per giocarcela. Con il Napoli sarà una finale, si deciderà per la Champions o l'Europa League. Il Napoli è molto forte e ha un ottimo allenatore. Noi dobbiamo giocare e portare avanti la storia del Braga.

Il mio messaggio per i calciatori è semplice: essere ambiziosi. Dobbiamo dare tutto per il club, questi tre elementi possono aiutarci per vincere. Attualmente siamo concentratissimi perché siamo in una posizione di svantaggio. Sappiamo che dobbiamo segnare due gol per vincere.

Vogliamo scrivere la nostra storia, vogliamo vincere ancora dopo aver vinto le ultime 5 partite, loro vengono da 4 sconfitte. Nonostante questo sappiamo il valore dei loro giocatori e che sono Campioni d'Italia. Resta però il nostro spirito di voler fare una grande partita entusiasmante.

Spero che facciamo molti gol domani. Lo scorso anno dovevamo ribaltare 4 gol a Firenze e per poco non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli delle nostre capacità e dobbiamo controllare ogni singolo momento della partita. I nostri avversari tendono a dominare le partite.

L'assenza di Djalo è solo un tassello che non cambia un grande schema. Abbiamo ottimi sostituti per evenienze come questa. Domani sarà l'occasione per tanti giocatori che hanno avuto meno spazio di mostrare le loro qualità. Ci affidiamo alle nostre qualità che già abbiamo mostrato in Champions. Tutte le avversarie del girone sono eccezionali, noi dobbiamo dimostrare di essere competitivi. L'Europa rispetta il Braga, la vede come una squadra seria. Questo è lo spirito che porteremo domani. Il Braga ha avuto tanti infortuni e diversi non sono disponibili. Di solito riusciamo a trovare il giusto sostituto".

Inizia André Horta:

"E' un orgoglio giocarsi all'ultima giornata il passaggio del turno in un gruppo così difficile. Domani abbiamo bisogno di una vittoria segnando due gol, siamo positivi e siamo stati coraggiosi fino a questo punto. Faremo lo stesso domani.

Non sono tanto sicuro che siamo molto sorpresi di essere arrivati fino a qui. lavoriamo tanto e sappiao cosa siamo in grado di fare. Non è una sorpresa il nostro cammino, abbiamo fatto un ottimo percorso da anni e abbiamo sempre usato lo stesso atteggiamento ogni partita. Abbiamo fiducia di passare il turno. Il Braga non è mai arrivato agli Ottavi di Finali e raggiungendo questo traguardo saremo felici.

Sono ottime entrate per il club in caso di passaggio turno, ma noi pensiamo solo alla partita, nessuno ci ha mai parlato di soldi. Il mister ci ha fornito la strategia per affrontare il Napoli in casa loro. Per i soldi nel caso sarà un regalo per il presidente.

Abbiamo tanto su cui riflettere, potrebbe essere la prima volta per il club passare agli Ottavi. Abbiamo un atteggiamento maturo per questa partita, qualcuno può essere più nervoso ma quelli con maggiore esperienza aiutano quelli più giovani. Il calcio è anche questo, siamo tranquilli e siamo qui perché abbiamo fatto bene fino a questo punto.

Djalo è infortunato e non potrà giocare. E' un ragazzo che è arrivato quest'anno, è arrivato da poco e si è meritato tutti i minuti giocati perché ha dato tanto. E' una sfortuna non averlo con noi. Ho già giocato qualche anno fa qui e mi sono infortunato. E' un campo difficile".

Napoli-Braga, allenamenti e conferenze: programma CN24 TV

Questo il programma di martedì per Napoli Braga di UEFA Champions League.

Lunedì 11 dicembre

ore 11.00 - allenamento Napoli al Konami Training Center, aperto alla stampa per 15 minuti

al Konami Training Center, aperto alla stampa per 15 minuti ore 12.00 - collegamenti con CN24 Live

ore 15.00 - conferenza stampa Napoli al Konami Training Center, parleranno Walter Mazzarri e Juan Jesus .

al Konami Training Center, parleranno Walter e . ore 18.15 - conferenza stampa Braga allo stadio Diego Armando Maradona, parla l'allenatore Artur Jorge più un giocatore

allo stadio Diego Armando Maradona, parla l'allenatore Artur più un giocatore ore 19.00 - allenamento Braga allo stadio Maradona di Fuorigrotta, aperto alla stampa per 15 minuti

Martedì 12 dicembre

ore 12.00 - collegamenti con CN24 Live e dal pranzo UEFA

ore 18.30 - Pre-partita LIVE dallo stadio Maradona, con i nostri inviati Marco Lombardi e Manuel Guardasole

e Manuel ore 21.00 - LIVE REACTION a cura di Ciro Novellino e con i club Napoli collegati da tutto il mondo

e con i club Napoli collegati da tutto il mondo ore 23.00 - Post-partita LIVE dallo stadio Maradona, con conferenze, mixed zone e interviste ai tifosi e protagonisti del match