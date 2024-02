Cagliari, Ranieri in conferenza: "Non meritavamo la sconfitta, per fortuna loro hanno sprecato occasioni per chiudere la partita"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Napoli con le dichiarazioni del nuovo allenatore Claudio Ranieri.

Cagliari-Napoli, conferenza Ranieri

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Claudio Ranieri. Queste le sue dichiarazioni:

"I ragazzi hanno interpretato bene il primo tempo, buon per noi che non hanno chiuso la partita con due palle gol. Per come era andata tutta la partita non meritavamo di perdere, sono orgoglioso dei ragazzi che hanno dato tutto in una partita difficile. Il Napoli è in difficoltà per i media partenopei ma è sempre una grande squadra.

Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e anche nel resto della partita fino al gol. Poi abbiamo trovato il gol grazie a un pubblico straordinario. Per fortuna non hanno segnato il secondo gol quando c'è stato più spazio. Jankto l'ho visto col ghiaccio e Pavoletti sarà valutato nella settimana per una distorsione alla caviglia.

Sarebbe stato cattivo non ottenere punti oggi, abbiamo fatto di tutto per creare problemi ad una grande squadra. Il fallo laterale corto non serve e a niente e i miei ragazzi lo sanno, abbiamo regalo quell'occasione.

Luvumbo mi è piaciuto tanto, perché ha lavorato come un centrocampista come gli avevo chiesto. Oggi è stato incredibile il lavoro di sacrificio e che ha messo a disposizione della squadra.

Avevo chiesto questo lavoro a Nandez su Kvaratskhelia, era l'unico che poteva avere questo passo come il georgiano. Ci siamo meritato e guadagnato il pareggio, non abbiamo subito una grande squadra come il Napoli. Dobbiamo avere consapevolezza dei nostri mezzi e dobbiamo dare tutto, dimostrando che non vogliamo scendere in Serie B".