Real Madrid, Ancelotti in conferenza: "Vittoria meritata, il Napoli col suo pressing non è sempre stato in grado di fermarci. Mi aspettavo questa partita"

Ancelotti in conferenza post Napoli Real Madrid Champions League

"Mi sorprende Bellingham per i numeri, la qualità e la testa perché ha 20 anni e gioca come uno di 30. Modric ha giocato 30 minuti di alto livello, ha fatto quello che ci aspettavamo. Mi aspettavo questa partita e questo Napoli, una squadra molto pericolosa. Il risultato penso sia giusto perché la prima parte di gara è stata di alto livello. Il pressing del Napoli non è stato sempre in grado di fermarci.

Rodrygo è stato fondamentale, Vinicius deve cercare la posizione in cui si trova meglio, lui e Bellingham sono molto creativi. Kepa ha fatto una super parata all'inizio, poi sulle palle alte deve migliorare ma nessuno è perfetto. Anche io sono molto bello, ma nessuno è perfetto".