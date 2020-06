Tuttosport - Un pareggio pesante nel segno di Ospina, colombiano reo e poi eroe

Notizie calcio Napoli - E’ il Napoli a raggiungere la Juventus nella finale che mercoledì a Roma assegnerà la Coppa Italia, come racconta Tuttosport:

“Un pareggio pesante nel segno di Ospina, prima reo e poi eroe di una gara in cui è stato protagonista. L’aggressività in avvio consegna alla Coppa Italia un’Inter che vuole vincere il trofeo, il Napoli si ritrova scoperto centralmente. Troppe occasioni sciupate, la legge del calcio non te le perdona ed il Napoli trova il pari quasi a fine frazione. Ospina diventa protagonista nel finale all’arma bianca dell’Inter con una parata-miracolo ancora su Eriksen”