Tuttosport - Lobotka sovrappeso! Gattuso: "Gioca chi è in forma", anche Meret e Koulibaly out

Napoli calcio ultimissime - Nella sala video di Castelvolturno, Rino Gattuso ha valutato e mostrato ai suoi giocatori tutti gli errori commessi domenica contro il Lecce. Se il Napoli intende inseguire l’obiettivo della finale di Coppa Italia con l'Inter non sarà possibile rivedere gli errori commessi in Serie A. L'ultimo vero traguarso stagionale che costituisce anche il biglietto per l’Europa League. Intanto, come riporta Tuttosport, Gattuso studia la formazione. Meret potrebbe lasciare ancora il posto ad Ospina vista la condizione fisica. In difesa rientra Manolas.

«Gioca chi è più in forma» dice Gattuso, che sembrerebbe preferibile schierare Maksimovic, perché Koulibaly non ha ancora nelle gambe la migliore condizione, però il senegalese ha bisogno di giocare per tornare al top. A destra sarà schierato Di Lorenzo, anche per la squalifica di Hysaj, mentre a sinistra è obbligato l’utilizzo di un Mario Rui ottimo anche se stremato. Tanti i dubbi per il centrocampo, dove è diventato insostituibile Demme, soprattutto perché il suo sostituto, Lobotka, ha bisogno di lavorare essendo leggermente sovrappeso.