Tuttosport - Le probabili formazioni di Inter-Napoli: fuori Milik, c'è Mertens! Tornano Manolas e Allan. Conte con i migliori

Notizie calcio Napoli - Conte, stasera, come riportato da Tuttosport, farà pochissimo turnover contro il Napoli (attesi circa 60mila spettatori a San Siro). Giocheranno quindi i migliori: in difesa confermati De Vrij e Skriniar con uno tra Bastoni e D’Ambrosio al posto di Godin. Sugli esterni Moses e Biraghi potrebbero far rifiatare, rispettivamente, Candreva e Young, mentre in mezzo Eriksen o Sensi per una maglia da titolare al posto di Barella, con Vecino e Brozovic confermati. Davanti si rivedrà Lautaro Martinez con Lukaku. Nel Napoli Milik a sorpresa potrebbe partire fuori per far spazio a Mertens. Confermati Insigne e Callejon. In difesa torna Manolas con Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie. A centrocampo ancora Demme e Zielinski, si rivede Allan. In porta c'è Ospina.