Tabellone Coppa Italia 2021: risultati e partite, quarti di finale

Coppa Italia oggi. Si torna in campo con la Coppa Nazionale in Italia, dove si sfidano le squadre per la vittoria del trofeo: Coppa Italia 2021, tante partite di livello in vista della finale che si giocherà l'11 maggio 2022 a Roma Il Tabellone coppa Italia.

Tabellone Coppa Italia 2021

Ci troviamo agli Ottavi di finale al momento e ci sono già diverse sorprese. Le 8 big di Serie A attendono gli accoppiamenti per il turno dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Questo il tabellone Coppa Italia 2021. Questo il lato sinistro del tabellone.

Partite Coppa Italia: il turno

Queste le altre partite di Coppa Italia per il turno degli Ottavi di finale.

Mercoledì 12 gennaio 2022

Atalanta-Venezia, ore 17.30

Giovedì 13 gennaio 2022

Napoli-Fiorentina, ore 18

Milan-Genoa, ore 21

Martedì 18 gennaio 2022

Lazio-Udinese, ore 17.30

Juventus-Sampdoria, ore 21

Mercoledì 19 gennaio 2022

Sassuolo-Cagliari, ore 17.30

Inter-Empoli, ore 21

Giovedì 20 gennaio 2022

Roma-Lecce, ore 21.

Coppa Italia 2021

Risultati Coppa Italia oggi

Ottavi finale di Coppa Italia oggi. Turno infrasettimanale nel nostro paese con le partite di Coppa Italia oggi.

Atalanta-Venezia 2-0

Date Coppa Italia: Quarti di Finale

Quarti di finale: 9 febbraio 2022

Semifinali d'andata: 2 marzo 2022

Semifinali di ritorno: 20 aprile 2022

Finale: 11 maggio 2022

Partite Coppa Italia: dove vederle in Tv e streaming

Dove vedere la Coppa Italia in Tv e streaming? Quest'anno la competizione non sarà più disponibile sui canali Rai, ma sarà Mediaset a trasmettere la Coppa Italia in diretta con le partite fino alla finale.