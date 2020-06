Sportmediaset - Coppa Italia, altro che provocazione: l'Inter pronta a giocare con la Primavera a Napoli

Ultime notizie Napoli calcio. Giocare a Napoli con la Primavera potrebbe non essere solo una provocazione da parte dell'Inter: ne è sicura la redazione di Sportmediaset che conferma come il club nerazzurro stia seriamente pensando di affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia senza la prima squadra.

Coppa Italia, Inter a Napoli con la Primavera?

Al momento il calendario prevede la prima semifinale (Juve-Milan) il 12 giugno, mentre il giorno successivo andrebbe in scena la gara del San Paolo. I nerazzurri, che il 20 avranno il recupero con la Samp, vorrebbero giocare per primi, ma Juve e Milan hanno detto no opponendosi alla richiesta di Marotta che ha avanzato anche la possibilità di far slittare la finale al 2 agosto (al momento è in calendario per il 17 giugno):