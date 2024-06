Coppa Italia, sarà Napoli-Modena? Spunta anche la possibile data

Ultimissime Calcio Napoli, si attende di conoscere la data della prima partita ufficiale del nuovo Napoli di Antonio Conte.

Coppa Italia, quando si potrebbe giocare Napoli-Modena

Si partirà dalla Coppa Italia dato il piazzamento del passato campionato. E presto saranno annunciate le date del tabellone che ha già preso forma e che potrebbe vedere, secondo calcoli sul numero di ranking, gli azzurri contro il Modena. Da definire appunto solo il giorno. Secondo le ultime indiscrezioni, il match si potrebbe giocare tra il 10 e l'11 agosto (lo scorso anno le date furono 11-12-13-14 agosto)

Per il resto potrebbe già possibile tracciare il possibile percorso partenopeo secondo calcoli sul numero di ranking: in caso di successo contro gli emiliani, sfida sempre a Fuorigrotta con la vincente di Parma-Palermo per poi approdare all'Olimpico di Roma contro la Lazio per gli ottavi di finale. Manca, tuttavia, qualsiasi comunicato ufficiale da parte della Lega Serie A.