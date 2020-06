Napoli-Inter, le ultime in casa nerazzurra: probabile forfait di Godin e Vecino, viaggio lampo a Napoli [GRAFICO]

Ultime Serie A - Confermato il viaggio-lampo: l'Inter si trasferirà a Napoli soltanto sabato mattina, tornando indietro dopo la partita. Tutto questo, in modo da contenere i contatti con l'esterno nell'organizzare la prima partita post-pandemia. Ne parla Tuttosport:

"Sempre più probabile che Godin e Vecino non salgano sull'aereo: l'Inter dovrà fare a meno di entrambi nella semifinale di ritorno al San Paolo. Accanto Skriniar, dovrebbe toccare a Bastoni e De Vrij. Conte sulle fasce dovrebbe dare la precedenza a Candreva e Young, si profila un modulo nuovo: 3-4-1-2 con Eriksen sulla trequarti e il centrocampo sorretto da Barella e Brozovic. Il sacrificato sarà Sensi. Conte non parlerà, come da prassi in Coppa Italia, alla vigilia della gara"