Napoli-Inter, le ultime di formazione: De Vrij e Bastoni da monitorare, Vecino, Sensi e Sanchez in panchina [GRAFICO]

Notizie calcio Napoli - Allenamento mattutino sia ieri che oggi per l'Inter, prossima a giocarsi il tutto per tutto a Napoli in Coppa. A Conte resta qualche dubbio di formazione, secondo il Corriere dello Sport:

“De Vrij e Bastoni saranno monitorati dallo staff, sperando in un recupero: D'Ambrosio e Ranocchia sono le prime alternative nel reparto arretrato. Vecino, Sensi e Sanchez partiranno dalla panchina: al momento Conte è orientato a sistemare Eriksen alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku sorretto da una mediana a quattro con Young e Candreva sulle corsie”