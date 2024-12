Lazio-Napoli 3-1, azzurri eliminati agli ottavi di finale di Coppa Italia per il quarto anno consecutivo. La SSC Napoli lascia lo stadio Olimpico di Roma in pullman, ma la squadra non farà immediato ritorno a Napoli: trasferimento in hotel a Roma per la squadra e notte nella Capitale dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Soltanto domattina la squadra, che dormirà all’Hilton, lascerà Roma in treno dalla Stazione Termini.

