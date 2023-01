La Cremonese è arrivata a Napoli! Accolta così dai napoletani a Palazzo Caracciolo | VIDEO e FOTO CN24

Ultime notizie. È in programma per domani sera la partita di Coppa Itaia Napoli-Cremonese, ottavo di finale a gara unica: chi vince passa il turno ed ha accesso diretto ai quarti di finale della competizione.

Cremonese a Napoli: il video

In vista di domani, la Cremonese è appena arrivata a Napoli e trascorrerà a notte all'Hotel di Palazzo Caracciolo, in ritiro fino a domani sera.

CalcioNapoli24, con l'inviato Marco Lombardi, è andata sul posto per raccontarvi in presa diretta l'arrivo della Cremonese a Napoli. Pochissimi tifosi presenti, per lo più giovanissimi, ad attendere il pullman della squadra lombarda: hanno urlato "domani uscite dalla Coppa" ai giocatori della Cremonese che uno ad uno scendevano dal pullman per raggiungere l'Hotel.

Più gentile, invece, il trattamento per Davide Ballardini, nuovo allenatore della Cremonese, al quale è stato fatto un in bocca al lupo per la gara di domani.

Guarda il video e le foto in allegato.