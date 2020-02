Juventus, Paratici: "Idee chiare su Sarri, Ronaldo resta. Dybala il nostro Messi"

Ultimissime calcio- Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a Rai Sport prima della partita interna contro il Milan: "Siamo pronti ad affrontare tutte le competizioni, siamo in corsa per tutto. Sarri? Abbiamo idee precise, il cammino va al di là di una partita fatta meglio o meno. Chiamata al Var? Siamo sempre stati aperti alla novità, poi sono da vedere i termini della richiesta. Sarà valutata dagli organi competenti e dalle società, poi vedremo il da farsi. Ronaldo rimane alla Juve, non ci sono dubbi. Dybala è il nostro Messi".