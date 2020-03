Juve-Milan a porte chiuse! Clamorosa decisione in arrivo: stasera altro vertice per decidere

Juve Milan porte chiuse - Clamoroso Juventus Milan a porte chiuse. La decisione potrebbe arrivare questa sera. La gara di Coppa Italia, semifinale di ritorno, a porte chiuse a seguito di una proroga del decreto regionale: si deciderà stasera in un altro vertice.

Coppa Italia

Juve Milan porte chiuse, le ultime notizie

Ultimissime calcio - Juventus Milan porte chiuse - "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha adottato un decreto, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformita' su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi". Questo il comunicato dei giorni scorsi. Il Governo aveva dato l'ok per giocare Juve-Milan a porte aperte, ma ora cambia tutto.

Juve Milan a porte chiuse, la decisione

Juve-Milan Coppa Italia porte chiuse - Juve Milan a porte aperte, ma senza residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E' questa la decisione ufficiale presa nei giorni scorsi, ma come riportato in queste ore tutto potrebbe cambiare. Juve Milan a porte chiuse è una seria possibilità. La decisione arriverà questa sera dopo l'incontro.