Dall'esplosione di gioia di Insigne al ruggito di Milik: le emozioni di Napoli-Juventus [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli vince la sesta Coppa Italia e lo fa battendo in finale la Juventus ai rigori per 4-2. In allegato l'ampia fotogallery del match e dei festeggiamenti degli azzurri.

Napoli : Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (80' Hysaj), Fabian Ruiz (80' Allan), Demme, Zielinski (88' Elmas), Callejon (67' Politano), Insigne, Mertens (67' Milik). A disp.Karnezis, Manolas, Luperto, Ghoulam, Hysaj, Younes, Lozano, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Juventus : Buffon, Cudrado (85' Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (74' Bernardeschi), Matuidi, Douglas Costa (66' Danilo), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro : Doveri di Roma

Note : ammoniti Bonucci, Mario Rui, Dybala.

: ammoniti Bonucci, Mario Rui, Dybala. La seguenza dei rigori - Dybala: parata di Meret; Insigne: gol; Danilo: fuori; Politano: gol; Bonucci: gol; Maksimovic: gol; Ramsey: gol; Milik: gol.