Coppa Italia, tracollo Verona! Il Bari vince 1-4: a segno anche un ex Napoli

Notizie calcio. Tracollo del Verona in Coppa Italia: i prossimi avversari del Napoli vengono sconfitti per 4-1 al Bentegodi dal Bari, che avanza così al prossimo turno.

Cioffi Verona

Coppa Italia, Verona-Bari 1-4

Esordio da incubo per Cioffi sulla panchina degli scaligeri che al 16' trovano il vantaggio con Lasagna. Da quel momento in poi è un monologo dei pugliesi, freschi neo-promossi in Serie B, che al 30' pareggiano con l'ex Napoli Folorunsho. A spingere il Bari ai sedicesimi di finale ci pensa Cheddira che con una tripletta piega la resistenza dell'Hellas (rimasto in dieci per l'espulsione di Faraoni).