Coppa Italia, la Roma batte il Genoa 1-0 e può sfidare il Napoli ai quarti!

Napoli Calcio - Avanti la Roma nel match secco contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Diversamente da Inter e Milan - primi qualificatosi con estrema fatica e secondi eliminati inaspettatamente - i giallorossi non abbassano la guardia e non rischiano brutte sorperse.

Coppa Italia, Roma-Genoa 1-0

Decide una rete del subentrato Paulo Dybala al 64esimo. La squadra di Mourinho potrebbe essere l’avversaria azzurra ai quarti se il Napoli riuscirà a imporsi contro la Cremonese. Non una buonissima notizia soprattutto alla luce di quanto accaduto domenica scorsa sull’A1 proprio tra le due tifoserie.

Non sarà ovviamente consentita la trasferma ma resta comunque una gara ad altissimo rischio. In caso di accesso in semifinale il Napoli troverebbe poi una tra Fiorentina e Torino sulla propria strada. Tradotto: un'altra grande occasione per la squadra di Luciano Spalletti in un'annata che può diventare magica.