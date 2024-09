Coppa Italia dove vedere Udinese-Salernitana in Tv e streaming: canale e formazioni

Coppa Italia dove vedere Udinese-Salernitana in Tv e streaming: entrano nel vivo questa carrellata di match infrasettimanale per i 16esimi di finale della coppa nazionale e appuntamento anche alla Dacia Arena tra i friulani terzi in classifica a pari punti col Napoli in quest’avvio di Serie A e granata attualmente al 15esimo posto a quota 7 in Serie B dopo la retroscessione dello scorso anno. Fischio d'inizio mercoledì 25 settembre alle 18.30, ma la domanda che molti si pongono in queste ore è: dove vedere Udinese-Salernitana in tv e streaming?

Coppa Italia dove vedere Udinese-Salernitana in Tv

La risposta a dove vedere Udinese-Salernitana in Tv è la seguente: sui canali Mediaset. In particolare appuntamento su Canale 20 dove sarà possibile seguire in diretta l'evento. Chi vincerà troverà l'Inter agli ottavi di finale.

Dove vedere Udinese-Salernitana in streaming?

Dove vedere Udinese-Salernitana in streaming invece? Chi non ha modo di seguire la partita sui canali del digitale terrestre potrà farlo on line tramite Mediaset Infinity con cui è possibile vedere in maniera digitale lo stesso Canale 20.

Probabili formazioni Udinese-Salernitana