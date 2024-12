Coppa Italia: dove vedere Milan-Sassuolo gratis in Tv e streaming

Dove vedere Milan-Sassuolo gratis in Tv e streamig: dopo Bologna-Monza, sarà la gara di San Siro il secondo match ad aprire i match degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri ripartono dall'incoraggiante vittoria contro l'Empoli così come i neroverdi, attualmente in Serie B ma con buone prospettive di risalita immediata, anche giungono da una vitoria positiva in trasferta.

Un incrocio che ricorda le esaltanti partite di questi anni con risultati spesso anche tennisti: dove vedere Milan-Sassuolo gratis in Tv e streaming?

Occhio anche alle altre partite in programma:

Fiorentina-Empoli 4 dicembre alle 21.00

Lazio-Napoli 5 dicembre alle 21.00

5 dicembre alle 21.00 Juventus-Cagliari 17 dicembre alle 21.00

Atalanta-Cesena 18 dicembre alle 18.30

Roma-Sampdoria 18 dicembre alle 21.00

Inter-Udinese 19 dicembre alle 21.00

Dove vedere Milan-Sassuolo in Tv?

Dove vedere Milan-Sassuolo gratis in Tv? La partita, come di consueto per le gare di Coppa Italia, sarà in chiaro. Appuntamento sul palinsesto Mediaset e in particolare su Italia 1.

Dove vedere Milan-Sassuolo in streaming?

Dove vedere Milan-Sassuolo in streaming? C'è una doppia via per godersi tale sfida in maniera più digitale. Ovvero o tramite Mediaset Infinity oppure via il sito SportMediaset che trasmetterà live la partita.