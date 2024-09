Coppa Italia dove vedere Lecce-Sassuolo in Tv e streaming: orario, canale e probabili formazioni

Coppa Italia dove vedere Lecce-Sassuolo: per gli appassionati di calcio ogni occasione è buona per godersi una partita e ed ecco che la coppa nazionale offre un assist importante in questa settimana. E' a partire da martedì 24 settebre ai giorni a seguire che si andranno a definire le avversarie che usciranno vincenti dai 16esimi e approderanno agli ottavi di finale per il tabellone principale che porterà dritti verso la finale del 14 maggio 2025. Così che giunge il quesito: dove vedere Lecce-Sassuolo in Tv e Streaming? Da una parte la formazione di Luca Gotti a quota 5 in campionato, dall'altra la formazione di Fabio Grosso partita bene in Serie B e che punta e sogna a una promozione immediata dopo la grande caduta.

Coppa Italia dove vedere Lecce-Sassuolo in Tv

Fischio d'inizio alle 16.00 al Via del Mare. Dove vedere Lecce-Sassuolo in Tv? La risposta è semplice: sui palinsesti Mediaset. In particolare il match sarà visibile su Canale 20.

Coppa Italia dove vedere Lecce-Sassuolo in streaming

Dove vedere Lecce-Sassuolo in streaming invece? Quale piattaforma legale trasmetterà la gara di apertura di questo giro di Coppa Italia con 8 partite in programma? Su Mediaset Infinity sarà possibile seguire il match, che sia accedendo al sito o scaricando l'app. E ovviamente gratuitamente.

Probabili formazioni Lecce-Sassuolo di Coppa Italia