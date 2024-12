Coppa Italia, dove vedere Bologna-Monza in Tv e streaming: il canale

Dove vedere Bologna-Monza in Tv e streaming: via ai quarti di finale di Coppa Italia. E si parte dal Dall'Ara. Appuntamento martedì 3 dicembre alle 18.30. Subito dopo il turno di campionato, le due formazioni si ritrovano di fronte in una gara secca che determinerà chi andrà avanti nel torneo accedendo alla fase successiva.

Un'altra settimana ricca di partite per la felicità degli appassionati di calcio e da lì la prima domanda: dove vedere Bologna-Monza in Tv e streaming?

Si parte con Bologna-Monza e poi si proseguirà con:

Milan-Sassuolo 3 dicembre alle 21.00

Fiorentina-Empoli 4 dicembre alle 21.00

Lazio-Napoli 5 dicembre alle 21.00

5 dicembre alle 21.00 Juventus-Cagliari 17 dicembre alle 21.00

Atalanta-Cesena 18 dicembre alle 18.30

Roma-Sampdoria 18 dicembre alle 21.00

Inter-Udinese 19 dicembre alle 21.00

Dove vedere Bologna-Monza in Tv

Dove vedere Bologna-Monza di Coppa Italia? Gara in chiaro per la felicità di tutti e come solito per le gare della competizione nazionale. A trasmettere gratis Bologna-Monza sarà Mediaset su Italia 1.

Dove vedere Bologna-Monza in streaming

Dove vedere Bologna-Monza in streaming? Sono due le vie per assistere al match in maniera più fluida, ovvero Mediaset Infinity o in alternativa sarà live sul sito SportMediaset.