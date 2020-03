Ultimissime calcio Napoli - Ciro Borriello, assessore dello sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli-Inter a porte chiuse? Disuptare partite a porte chiuse è sempre molto complicato, per ora non ci sono motivi che ciò avvenga. Abbiamo già igenizzato molti luoghi, avverrà anche per il San Paolo"