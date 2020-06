Chiariello: "Sarri grande sconfitto, Juve indecente! Meret è il migliore al mondo"

Ultime calcio Napoli - In diretta a Canale 21 è intervenuto Umberto Chiariello: "Primo trofeo post Covid 19 in tutto il mondo, è del Napoli. Dopo 8 anni alza un trofeo di nuovo un napoletano. La Juventus travolta in più anni in Finale contro il Napoli. Maurizio Sarri il grande sconfitto, indecente la Juventus. Meret ha dimostrato di essere un grande portiere, per scuola è il migliore al mondo. Unico tiro in porta di Ronaldo su regalo di Callejon. Buffon straordinario, la Juve non ha perso nei 90 minuti grazire a lui. Il Napoli ha meritato di vincere. ".