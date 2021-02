Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: recuperato Maehle. Out Hateboer e Sutalo

Gian Piero Gasperini ha diramato i convocati per la gara Atalanta-Napoli, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo, match valido come semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Fuori Hateboer, Romero (squalificato) e Sutalo, che ha problemi alla caviglia.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.