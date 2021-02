Atalanta-Napoli Coppa Italia, dove vederla? La partita gratis e anche in streaming, si gioca il 10 febbraio

Atalanta Napoli Coppa Italia TV - Dove vedere Atalanta-Napoli? Atalanta Napoli, dove vederla? La squadra di Gennaro Gattuso si avvicina alla sfida dei Semifinali di Coppa Italiadella nuova stagione 2020/21. Napoli Atalanta Coppa Italia. La gara sarà visibile in esclusiva e gratis sui canali mercoledì 10 febbraio alle ore 20:45. Semifinali Coppa Italia ritorno, tra le partite spunta Atalanta Napoli.

Semifinali Coppa Italia, calendario

Tutte le partite reali di giornata con il turno di Coppa Italia.

Semifinale Coppa Italia, andata: 2 febbraio 2021 Inter-Juventus ore 20:45

Semifinale Coppa Italia, andata: 3 febbraio 2021 Napoli-Atalanta ore 20:45 RAI 1

Semifinale Coppa Italia, ritorno: 9 febbraio 2021 Juventus-Inter

Semifinale Coppa Italia, ritorno: 10 febbraio 2021 Atalanta-Napoli

Atalanta Napoli Rai

Dove vedere Atalanta Napoli in diretta Tv

Atalanta Napoli dove vederla? Dove si vede Atalanta Napoli Coppa Italia? La gara tra Atalanta e Napoli sarà visibile in esclusiva sui Canali Rai in chiaro sul canale Rai 1.

Atalanta Napoli Streaming live

Atalanta Napoli streaming Gratis - Dove guardare in streaming Atalanta Napoli? La partita è di Coppa Italia, è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, sull'app di Ray play.

Semifinale di Coppa Italia: Atalanta-Napoli 10 febbraio 2021 ore 20:45