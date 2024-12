Arbitro Lazio-Napoli: la designazione completa per la Coppa Italia

Ultime notizie Coppa Italia - L'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25. Il tutto, in attesa di capire gli sviluppi su Fiorentina-Empoli, il cui rinvio ad ora non è da escludere.

Arbitro Lazio-Napoli Coppa Italia: la designazione

Lazio-Napoli - Giovedì 05/12 H.21.00

Pairetto

Berti – Bahri

Iv: Rapuano

Var: Serra

Avar: Mazzoleni

Ecco le altre designazioni:

Bologna-Monza - Martedì 03/12 H.18.30

Ferrieri Caputi

Bercigli – Cortese

Iv: Rutella

Var: Baroni

Avar: Paterna

Milan-Sassuolo -Martedì 03/12 H.21.00

Bonacina

Lo Cicero – Del Giovane

Iv: Colombo

Var: Nasca

Avar: Marini

Fiorentina-Empoli - Mercoledì 04/12 H.21.00

Giua

Mondin – Di Monte

Iv: Arena

Var: Meraviglia

Avar: Di Paolo