Zola: "Sarri mi diceva di Callejon che era l'uomo chiave, sarà dura rimpiazzarlo. Insigne un campione, il Napoli cresce"

Napoli - Gianfranco Zola, vice allenatore di Sarri al Chelsea, è intervenuto a Sky Sport: “Quando trovi un ottimo Barcellona e Messi in quelle condizioni diventa tutto più difficile. Impressionante il Barcellona. Callejon si è rivelato un giocatore importantissimo per il Napoli, parlando spesso con Maurzio diceva che era un uomo chiave. Il Napoli sta crescendo come squadra e insieme, se continuerà su questa strada riuscirà ad arrivare a obiettivi importanti. Insigne sta acquisendo sempre di più convinzione delle proprie capacità. Ieri al Camp Nou ha dimostrato ancora una volta qualità e carattere”.