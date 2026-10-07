Villarreal, tegola verso il Napoli: in dubbio la presenza dell'ex Inter Buchanan

Ultime news UEFA Champions League - Dopo la sfida al Real Madrid, il Villarreal se la vedrà col Napoli. Il club spagnolo sta preparando la sfida al Bernabéu e si trova a gestire anch'esso il ritorno dopo la pausa per le nazionali, un ritorno agli allenamenti che ha portato con sé alcune novità. Il primo "problema" sono le condizioni dell'esterno canadese Tajon Buchanan, che torna dagli impegni col Canada con un fastidio muscolare. In dubbio quindi la sua presenza anche contro il Napoli. Ne parla AS:

"Inizialmente si parlava di un problema al bicipite femorale, ma il giocatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti al suo arrivo al club nelle prossime ore. La buona notizia è il ritorno di Santi Comesaña, che è tornato ad allenarsi dopo essersi ripreso dall'infortunio alla caviglia. Il giocatore è stato fermo per quasi tre settimane a causa dell'infortunio, quindi resta da vedere come procederà il suo recupero e quali saranno le sue possibilità di giocare in questa prima partita.

Il difensore argentino Juan Foyth continua ad allenarsi regolarmente, essendo già in allenamento con i compagni da diversi giorni. Nicolás Pepe, Logan Costa e Ilias Akhomach sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, mentre Renato Veiga e Pape Gueye dovrebbero unirsi alla squadra a breve".