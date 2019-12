Uno-due micidiale del Liverpool sul campo del Salisburgo: i Reds di Klopp sono in vantaggio per 2-0 a Salisburgo grazie alle reti di Keita al 57' e del raddoppio di Salah al 58'. Attualmente, quindi, il Napoli sarebbe secondo con 12 punti, con il Liverpool primo in classifica con 13 punti.