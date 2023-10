Union Berlino-Napoli, Garcia sceglie la formazione: chance per Simeone, Lindstrom e Ostigard

Ultime notizie. Domani sera alle ore 21 si gioca Union Berlino-Napoli, terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Senza Osimhen, l'allenatore Rudi Garcia dovrà decidere ancora una volta chi far giocare al centro dell'attacco fra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori e l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica non ha dubbi in questo senso: sarà proprio Jack Raspadori a vestire i panni del centravanti a Berlino.

Nulla è scontato, però: Garcia potrebbe anche decidere di invertire la staffetta e da parte sua il Cholito Simeone scalpita e spera di spuntarla nel ballottaggio. A centrocampo invece sarà riconfermato Jens Cajuste al posto di Anguissa (infortunato). In difesa coppia centrale con Rrahmani e Natan, anche se Ostigard si tiene pronto nel caso in cui Rrahmani avesse ancora problemi fisici. Confermato Mario Rui titolare a sinistra. Possibilità anche per Lindstrom al posto di Politano.