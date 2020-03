ULTIM'ORA Sky - Decise le date delle finali di Champions ed Europa League!

Ultimissime notizie Finale Champions League. Alla luce degli sviluppi nella diffusione del COVID-19 in tutta Europa e delle analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la UEFA ha oggi invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell'Associazione dei Club Europei e delle LegheEuropee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia.

Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee: ulteriori comunicazioni verranno fatte dopo tali incontri ma su Twitter il giornalista di SkySport Alessandro Alciato anticipa: