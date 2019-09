Ultime calcio Napoli. Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha rilasciato un'intervista riportata dal Liverpool Echo.

"Ci sono sette partite prima della prossima pausa delle nazionali. Vogliamo vincere qualsiasi partita, e quindi sette vittorie sono l'obiettivo. Questo è ciò che dobbiamo provare a fare.

E ci sono alcune partite difficili. Abbiamo il Chelsea in trasferta e il Napoli in trasferta in Europa. E Coppa di Lega non è mai facile"