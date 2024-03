UFFICIALE - Barcellona: il comunicato sulle condizioni di De Jong e Pedri, in forte dubbio col Napoli

Champions League - In vista della prossima partita di Champions League contro il Napoli arriva la notizia con il comunicato del Barcellona sulle condizioni di Pedri e De Jong per Barcellona-Napoli.

Pedri

Barcellona: condizioni De Jong e Pedri

Napoli - Arrivano notizie importantissime per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis che si giocherà contro il Barcellona nel ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League l'accesso ai quarti e un possibile approdo al prossimo Mondiale per Club 2025. Si gioca tutto in Barcellona-Napoli e ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Pedri e De Jong che si sono infortunati nell'ultima partita di campionato in Liga contro l'Athletic Bilbao. Questo quanto rivelato dal Barcellona:

Frenkie de Jong ha una distorsione del legamento laterale della caviglia destra.

ha una distorsione del legamento laterale della caviglia destra. Pedri ha un infortunio al quadricipite destro.

Entrambi i giocatori resteranno fuori e il loro recupero sarà determinato nelle prossime settimane. Restano entrambi in forte dubbio De Jong e Pedri per Barcellona-Napoli.