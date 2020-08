UFFICIALE - Barcellona, i convocati di Setien: out Umtiti e Dembélé, rientrano Griezmann e Lenglet. Nove giovani in lista

Champions League - Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Napoli. Questi i convocati: 13 giocatori di prima squadra, più 9 giovani aggregati tra cui Ansu Fati e Riqui Puig.

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Suarez, Messi, Neto, Langlet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Pena, Puig, Ansu Fati, Araujo, Monchu, Mingueza, Konard, Reis, Jandro.

Rientrano in lista Griezmann, Lenglet e Araujo, non Dembélé che non ha avuto il via libera dallo staff medico.

