Sky - UEFA, due possibili scenari per ripresa di campionati e coppe europee [GRAFICO]

"La Uefa ha svelato i suoi piani, in occasione della riunione con le 55 federazioni europee. Per la nostra Federcalcio, ha partecipato il segretario generale Brunelli. Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, e se il ministro dello Sport Spadafora nel frattempo non prenderà provvedimenti clamorosi, sono state svelate due ipotesi per portare a termine la stagione". Così Alessandro Alciato su Sky Sport, nel comunicare le ipotesi al vaglio della UEFA per la ripresa di campionati nazionali e coppe europee.

UEFA, l'ipotesi più ottimistica

Secondo quanto riporta Sky Sport, la prima ipotesi - quella più ottimistica ma anche la meno realizzabile - prevede il ritorno in campo delle squadre europee già ad inizio giugno. In questo caso la Serie A finirebbe a luglio, mentre Champions League ed Europa League ad inizio agosto.

L'ipotesi più realistica

La seconda ipotesi, invece, decisamente più probabile, prevede che la Serie A e gli altri campionati nazionali inizino a fine giugno e che le coppe europee, anziché giocarsi in parallelo, siano dirottate in piena estate. "In questo caso - precisa Sky - è stata prevista anche la possibile sovrapposizione di due stagioni sportive: nello stesso periodo si porterebbero a termine le coppe europee di questa stagione, e si inizierebbero le partite di qualificazione di quella successiva". Questa ipotesi potrebbe addirittura sacrificare la Coppa Italia, che verrebbe dunque annullata.

La stagione 2020-2021

La prossima stagione (2020-21) invece, secondo le previsioni del massimo organismo calcistico europeo, dovrebbe iniziare quindici giorni dopo la finale di Champions League, che resta fissata ad Istanbul.