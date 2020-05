UEFA, calendario ingolfato: a rischio le gare di qualificazione alle coppe europee

Ultime notizie calcio. La UEFA è alla ricerca di una soluzione giusta per permettere al calcio di riprendere il prima possibile senza intaccare le stagioni a venire. Secondo quanto riportato dal Times, al momento la situazione resta molto complicata a causa di un calendario che si appresta a diventare sempre più ingolfato: il rischio concreto è quello di dover eliminare le prossime qualificazioni per Champions League ed Europa League. L'avvio della nuova stagione è prevista per ottobre e con quella 2019-20 ancora in corso (dovrebbe riprendere ad agosto), aumentano i dubbi sulla possibilità di trovare uno spazio per le qualificazioni.