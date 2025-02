Champions League, finale shock per l'Atalanta di Gasperini. Non solo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Bruges e la conseguente eliminazione dalla Champions, anche l'espulsione folle di Rafael Toloi.



Il difensore e capitano dei bergamaschi ha infatti rincorso De Cuyper dopo che il giocatore del Bruges l'aveva provocato, colpendolo da dietro e venendo anche rincorso dall'arbitro che cercava di fermarlo. Davvero un'immagine bruttissima per tutti i nerazzurri.