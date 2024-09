Super Champions League: ecco la gara in chiaro che verrà trasmessa su Tv8

La nuova Champions League è pronta a cominciare. Dopo il sorteggio dello scorso 29 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si sfideranno a partire da domani, martedì 17 settembre, nel torneo che rinasce con un format tutto nuovo: girone unico, più partite e più squadre partecipanti. Sky sarà assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco della stagione: la migliore partita del mercoledì sera (a cominciare dalla super sfida dell’Etihad Stadium tra il Manchester City di Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi).

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il primo match in chiaro? La risposta è arrivata direttamente da TV8, che sui propri canali social ha pubblicato un post dedicato: «Siete pronti per vivere una sfida inedita tra il PSG di Luis Enrique e il sorprendente Girona di Míchel? Il match di UEFA Champions League tra il club francese e la squadra spagnola vi aspetta mercoledì dalle 20:20 LIVE su Tv8».