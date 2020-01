Barcellona, Luis Suarez si opera al ginocchio in giornata! Resterà fuori 4-6 settimane, in forte dubbio contro il Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Napoli-Barcellona, l'andata degli ottavi di Champions League, si giocherà il 25 febbraio al San Paolo. Intanto, per il club catalano potrebbe non esserci Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano, nei giorni scorsi, ha accusato un problema al ginocchio destro, lo stesso sottoposto ad una artroscopia appena otto mesi fa. Il Barcellona (che è pronto ad esonerare Valverde e puntare su Xavi) ha annunciato ieri che il calciatore si sottoporrà oggi all'intervento chirurgico e starà fuori dalle 4 alel 6 settimane. Molto difficile un suo recupero contro il Napoli di Gennaro Gattuso per l'andata al San Paolo il 25 febbraio, il ritorno si giocherà 18 marzo al Camp Nou.

Suarez

Infortunio Suarez tempi di recupero operazione

Brutta notizia per il Barcellona: s'è infortunato pesantemente l'attaccante Luis Suarez, pilastro dell'attacco blaugrana con 14 gol e 11 assist finora in 23 presenze. Questo il comunicato del club spagnolo (fatto nella giornata di ieri) che annuncia che l'attaccante sarà operato in giornata:

"Luis Suárez si sottoporrà a un intervento chirurgico domenica. L'attaccante del Barcellona, Luis Suárez, sarà operato domani, domenica, dal Dr.Ramon Cugat per un infortunio al menisco esterno del ginocchio destro. Una volta eseguito l'intervento chirurgico, il club pubblicherà un altro comunicato stampa".